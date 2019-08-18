محمد بن شنات: لم أقصد الإساءة لأهالي “غزة”

قال الفنان الجزائري، “محمد بن شنات”، أنه غير مسؤول عن سوء فهم بعض الأشخاص لمنشوراته، على صفحته الخاصة على الفيسبوك وهذا بعد الجدل الكبير الذي أثاره منشور له.

بعد النجاح الكبير لأغنيته الجديدة “سلعة كازا”، قال بن شنات أن الرسالة التي يرسلها عبرا أغنيته هي “المقاومة” مثل أهل غزة، لينفي لاحقا أن يكون مغزاها كما فسره البعض هو الاستهزاء بإخواننا في فلسطين !!.

وأضاف محمد بن شنات:”الأغنية تروي حكاية شاب يفكر في هجرة وطنه لظروف مزرية.. كما أن موضوع الأغنية تتخلله مثل مقطع.. باريس واعرة صاحبي باينة .. بالاك تغيس لامارين كاينة”.

ودافع الفنان عن مؤلف الأغنية بقوله: “الهدف هنا ليس الاستهزاء بالقضية الفلسطينية، بل على العكس.. لسنا مسئولين عن سوء فهم بعض الأشخاص ..دائما ما يكون للنجاح أعداء ..”.