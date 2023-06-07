محمد بن شنات يتعرض لحادث مرور خطير

تعرض مغني الراي الجزائري محمد بن شنات، لحادث مرور، حسب ما كشف عنه في صفحته الرسمية على انستغرام.

وقال الفنان عبر ستوري حسابه على انستغرام، أنه تعرض لحادث خطير ونجى من الموت.

كما نشر بن شنات، صورا لآثار الحادث على سيارته، حيث تضررت عجلة السيارة بشكل كبير.

هذا وأطلق الفنان قبل أيام أغنية جديدة على قناته باليوتيوب، حملت عنوان “Manich M choqué”.

وعرفت الأغنية تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تيك توك”، وحصدت مليوني مشاهدة في وقت قصير.