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الرياضة

محمد بن يطو بطلا لكأس قطر رفقة الوكرة

بقلم عزيز طالبي
محمد بن يطو بطلا لكأس قطر رفقة الوكرة
بن يطو
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قاد الدولي الجزائري نسيم بن يطو فريقه الوكرة القطري للفوز أمام نادي الريان بهدف نظيف لأول مرة في تاريخ النادي.

ونشط بن يطو المباراة بشكل أساسي، حيث قدم مستويات كبيرة جدا، خاصة وان سجل هدفا رائعا قبل أن يلغيه الحكم.

وعرفت نهاية المباراة، فرحة كبيرة من قبل الجزائري و رفقائه الذين صالو و جالوا فوق المستطيل الأخضر وسط فرحة كبيرة من قبل الأنصار.

كما كرم بن يطو و رفقائه بالذهب من قبل المسؤولين القطريين عن المنافسة.

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