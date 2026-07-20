محمد بوخاري يكشف مجالات التعاون لإتفاقية الإطار مع وزارة التعليم العالي

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور محمد بوخاري، على هامش ابرام اتفاقية اطار للتعاون بين المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مجالات التعاون التي ترتكز عليها هذه الإتفاقية.

وقال بوخاري، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الإتفاقية، ستشمل مجالات التعاون، على وجه الخصوص، إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم الملتقيات والأنشطة العلمية. واستقبال الطلبة المتربصين، والاستعانة بالكفاءات والخبرات الجامعية. إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تكوين متخصصة، بما يعزز القدرات المؤسسية للطرفين.

كما أكد ذات المتحدث، أن هذه المناسبة الهامة تجسد محطة جديدة في مسار تعزيز التعاون المؤسساتي بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من خلال التوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تعكس الإرادة المشتركة لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار، وتسخير الإمكانات العلمية والمعرفية خدمةً للصالح العام.

مضيفا أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار رؤية مشتركة قوامها ترقية المعرفة، وتثمين الخبرة الوطنية. وتعزيز جسور التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء العمومي وترسيخ ثقافة العمل التشاركي.

وتابع بوخاري، إن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو يضطلع بمهامه الاستشارية في مجالات التقييم والاستشراف وإبداء الرأي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يولي أهمية بالغة للانفتاح على الجامعة ومؤسسات البحث العلمي، باعتبارها فضاءً لإنتاج المعرفة ومصدراً للخبرة والكفاءات. وشريكاً أساسياً في دعم صناعة القرار العمومي بالتحليل العلمي والرؤية الاستشرافية.

وأوضح ذات المسؤول، أن هذه الاتفاقية الإطار تتجسد من خلال ابرام اتفاقيات خاصة بين المجلس وبعض المؤسسات الملحقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهي 10 اتفاقيات موضوعاتية وخاصة، وهي مع كل من مركز البحث في البيئة بعنابة، ومركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة ببسكرة، ومركز البحث في تهيئة الإقليم بقسنطينة، ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،

والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية،

المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، والمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، ومركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية،

جامعة الجزائر03، ومركز البحث في الرياضيات التطبيقية.

كما أن هذه الشراكة تجسد نموذجاً للتعاون البناء بين المؤسسات العمومية. وتؤكد أن مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية تقتضي تعبئة جماعية للخبرات والكفاءات. وتطوير آليات التعاون والتشاور، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويستجيب لتطلعات بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لرئيس الجمهورية.

وأكد بوخاري، أننا على يقين بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز فعالية ونجاعة الأداء المؤسساتي، من خلال توحيد الجهود. وتبادل الخبرات، واستثمار الطاقات العلمية الوطنية. بما يكرس التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة. ويعزز انسجام السياسات العمومية ويرتقي بجودة مخرجاتها.