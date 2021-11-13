محمد بوسليماني يتسلم مهامه على رأس وزارة الاتصال

تسلم محمد بوسليماني، اليوم السبت، مهامه وزيرا للاتصال، خلفا لعمار بلحيمر.

هذا وأنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، مهام عمار بلحيمر من على رأس وزارة الإتصال.

كما عين الرئيس تبون، محمد بوسليماني وزيرا جديدا للإتصال. وذلك طبقا للمادتين 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية.

وكان بلحيمر قد عين من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في منصب وزير للإتصال والناطق الرسمي بحكومة عبد العزيز جراد بتاريخ 2 جانفي 2020.

شمل 3 حقائب وزارية.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شمل هذا التعديل 3 حقائب وزارية.

جاء في البيان، أنه طبقا للمادتين 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية. عيّن، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كل من:

محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيد عبد الحميد حمداني.

كما عين الرئيس تبون محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا للسيد عمار بلحيمر.

بالإضافة إلى تعيين يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمن لحفاية.

كما عين الرئيس تبون تبون، أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا ليوسف شرفة.

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