محمد بولحبيب: “شباب قسنطينة ممنوع حاليا من الاستقدامات”

كشف المدير العام الجديد للشركة الرياضية لشباب قسنطينة، محمد بولحبيب، المشاكل التي تواجه الفريق حاليا، مبديا صعوبة مهمتهم.

وصرح بولحبيب، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “نحن لم يسبق لنا العمل مع شركة “آبار”، ونشكرهم على الثقة التي وضعوها في شخصنا حاليا”.

كما أضاف المسؤول الأول في السياسي: “شباب قسنطينة ممنوع حاليا من الاستقدامات، لقضايا على مستوى الفيفا”.

وتابع محمد بولحبيب: “لدينا حاليا 5 مستقدمين، زعلاني، مداحي، مدني، خلادي، وهراري، واللذين لم نتمكن من تأهيلهم بسبب هذه المشاكل”.