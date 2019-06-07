محمد بيشاري: “سعيدي الإختيار الأمثل لنهائي كأس الجمهورية”

الرياضة
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محمد بيشاري: “سعيدي الإختيار الأمثل لنهائي كأس الجمهورية”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الحكم السابق محمد بيشاري، أن اللجنة الفيدرالية للتحكيم، كانت جد موفقة في إختيار الثلاثي الذي سيدير نهائي كأس الجمهورية.

وصرح محمد بيشاري، للإذاعة الوطنية، في هذا الخصوص: “اختيار الحكم محمد سعيدي، لإدارة نهائي كأس الجمهورية، كان جد موفق”.

وأضاف: “الأرقام تؤكد أن سعيدي كان أفضل حكم هذا الموسم، كما أنه يملك خبرة في المواعيد الكبيرة، حيث سبق له إدارة نهائي السوبر، بين شباب قسنطينة واتحاد بلعباس”.

وتابع بيشاري: “نفس الأمر بالنسبة للمساعدين زرهوني، وسيراج، المعروفين بخبرتهما، وسبق لهما العمل سويا لسنوات، نتمنى أن تكون مباراة في المستوى من كل الجوانب”.


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