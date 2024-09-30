محمد جبار: “زرواطي رمز الوطنية واهانته بداية القضاء على الفريق”

ندد المنسق العام لفريق شبيبة الساورة، محمد جبار، بما تعرض لها الرئيس السابق للفريق محمد زرواطي، في المباراة الأخيرة للفريق.

وصرح محمد جبار، اليوم اللإثنين، في ندوة صحفية: “عشنا الويلات طيلة 15 سنة مع عبيد شارف كحكم، واليوم يأتي في مهمة خاصة لتصفية حساباته مع شبيبة الساورة”.

كما أضاف: “أقول من هذا المنبر، محمد زرواطي، رمز الوطنية، ضحى بالغالي والنفيس من أجل الجنوب الجزائري الكبير”.

وتابع المنسق العام لفريق شبيبة الساورة، محمد جبار: “اهانة زرواطي، بهذه الطريقة هي كواليس إبعاده من الساحة الرياضية، وبداية القضاء على الفريق نهائيا”.