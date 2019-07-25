محمد جميعي:” المؤامرات والتهجمات على حزبنا لن تعرقل نشاطنا وستزيد من عزيمتنا”

أكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أنّ المؤامرات والتهجمات التي يتعرض لها الحزب، لن تعرقل من نشاطه وستزيد من عزيمة مناضليه.

وقال محمد جميعي، على هامش انطلاق أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المخصصة لتعيين أعضاء اللجنة المركزية، إنّه يعمل مع مناضلي الحزب للعودة بالحزب لنضاله الحقيقي، وقيامه بمهامه السياسية على أكمل وجه.

وهاجم جميعي، أطراف تريد بزج الحزب في خلافات وخصومات مدمرة وتفكيكه، وزرع الفتنة بين مناضليه،

مشددا بالقول : لن أسمح بوقوع ذلك ”

كما وجّه الأمين العام للأفلان، نداءً للمناضلين من أجل الدفاع عن شرعية الحزب وتوحيد صفوفهم، لمواجهة كل محاولة لزجه في انقسامات وخصومات، وتفادي القرارات الانفرادية وتفادي مخلفات الماضي.

وقال جميعي ، :”حزبنا هو الضحية الأولى مما يحدث وعطلت مسيرته وأساءت لعلاقته مع الشعب “.