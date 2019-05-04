محمد جميعي: “نطلب الصفح من فخامة الشعب عن كل تصرف طائش صدر من الافلان”

طلب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الصفح من الشعب الجزائري، عن كل تصرف طائش أو تقصير أو تصريح غير مسؤول صدر من الأفلان”.

وقال جميعي “محمد جميعي: “نطلب الصفح من فخامة الشعب الجزائري عن كل تقصير أو تصرف طائش او تصرف غير مسؤول من الافلان”.

وأضاف “إننا بكل وشجاعة واقتناع، نؤكد أن الأفلان خرج من صلب الشعب، منه وإليه، ونحن على يقين أننا نكون بالشعب وبدون الشعب لن نكون أبدا”.

ووعد جميعي، أن يأخذ الأفلان العبرة والاعتبار، من أخطائه، كما حيا إرادة الخيرين بهذا الوطن، والجزائر تمر بمرحلة استثنائية ساهمت بارجاع الحزب إلى سكته الحقيقية.

من جانب آخر، حذر جميعي من أطراف أجنبية، تسعى لبث السموم، والتدخل في الشأن الداخلي، وشن حملات مغرضة ضد جيشنا.

ونوه في ذات السياق، بتمسك الشعب الجزائري، بسلمية الحراك، وانسجامه مع الجيش، في تجاوز هذه المرحلة الحساسة