محمد جواج يفوز بعهدة جديدة على رأس الاتحاد الإفريقي للفوفينام

فاز الجزائري محمد جواج، بعهدة أولمبية جديدة، على رأس الاتحاد الإفريقي لرياضة الفوفينام فيات فوداو.

وجاء تجديد الثقة، في محمد جواج، حسب (و.أ.ج)، خلال أشغال الجمعية العامة، التي عقدت أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وحاز الجزائري، على تزكية أغلبية أعضاء الاتحاد الإفريقي للعبة، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها جواج، في الساحة الإفريقية، بفضل انجازاته السابقة.

وعقب إعادة تجديد الثقة في شخصه، أعرب محمد جواج، عن شكره، وامتنانه للدول الأعضاء، كما جدد التزامه بتعزيز التنمية الرياضية، وتحقيق المزيد من النجاحات.