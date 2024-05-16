محمد حاج علي :”نهائي الكأس قد يبرمج بملعب 5 جويلية”  

كشف محمد حاج علي مدير ملعب 5 جويلية إمكانية برمجة النهائي الذي سيجمع بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في نهائي كأس الجزائر بذات الملعب.

وقال محمد حاج علي في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس “الملعب يتواجد في أبهى حلة وبصفة جيدة”.

وأضاف محمد حاج علي “قمنا ببيع تذاكر الداربي بشكل سريع، و العملية مستمرة إلى غاية نهاية التذاكر، والملعب أحتضن أكثر من 60 مباراة به، و الحمد لله الأرضية مازالت جيدة”.

كما ختم محمد علي “هناك إمكانية تنظيم نهائي كأس الجزائر بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بملعب 5 جويلية الأولمبي”.