محمد حافظ :”بلماضي مدرب كبير لكن هذه نقطة ضعفه”

كشف الناقد الرياضي المصري محمد حافظ عبر قنوات “اون تايم سبورتس” أن مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي تعمد تفادي الحديث عن مباراة لما فازت مصر برباعية مقابل صفر.

وأكّد الناقد المصري الذي حل ضيفا على القناة المصرية أن جمال بلماضي يعتبر مدرب ذكي حيث قال “بلماضي أصبح يشعل الأمور بطريقة ذكية، ذكر مباراة آم درمان و لكن تناسى فوز مصر بـ 4 أمام 0، في الكان سابقا، بلماضي مدرب كبير”

كما قال محمد حافظ “المنتخب صعد إلى القمة بفضل بلماضي، المنتخب الجزائري اختفى بعد مغادرة سعدان وعاد إلى الواجهة مع بلماضي، الجميع كان ينتظر تأهل الجزائر إلى مونديال قطر محسومة، و مفاجأة الكاميرون فازو عليهم في أخر دقيقة”

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