محمد حامل: من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي عام 2050

نوّه الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل بالدعم الموفر لافتتاح المقر الرئيسي لمعهد الأبحاث الغاز بالجزائر التابع لمنتدى الدول المصدرة بالغاز.

كما أثنى محمد حامل في كلمته على التسهيلات من أجل عقد القمة السابعة. مذكرا بالعرض الأولي للنسخة الثامنة من تقرير توقعات سوق النفط العالمية آفاق سنة 2050 الذي يصدر بشكل سنوي. مشيرا إلى أن النسخة الثامنة ستصدر بشكل رسمي يوم 12 مارس الجاري.

وأضاف حامل، أنه وبناء على التقرير من المتوقع، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 بنسبة 34 بالمائة. مما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة.

وأوضح حامل في سياق ذي صلة، أنه في ختام الإجتماع الوزاري الإستثنائي ستجرى الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز المنتدى. كما سيتم في المساء حفل توقيع مذكرات التفاهم بين المنتدى وكل من اللجنة الإفريقية للطاقة التابعة للإتحاد الإفريقي ومعهد البحوث الإقتصادية لمنطقة الأسيان ودول شرق آسيا.

وأشار حامل، إلى أن برنامج اليوم يتضمن توسيع المحادثات حول إعلان الجزائر الذي تم تحضيره أمس. من قبل فريق العمل المتخصص رفيع المستوى. كما رحّب بانضمام موريتانيا إلى المنتدى.