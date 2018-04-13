محمد حطاب: “أموال الدولة موجهة للتكوين وليس للتحضير في الخارج”

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أنّ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة الجزائرية للأندية، موجهة للتكوين، وليس لتغطية مصاريف التحضير خارج الوطن.

وصرح محمد حطاب، في إجابته على أسئلة نواب البرلمان: “تمنح الدولة 3 إلى 4 ملايير لأندية كرة القدم، للتكفل بالفئات الصغرى، وليس لتغطية مصاريف التحضير بالخارج”.

وأضاف: “هذه المساعدات موجهة لترقية هذه الرياضة، بإنشاء مدارس ومراكز تكوين لفائدة الفئات الصغرى، حسب ما جاء به قانون 13/05”.

وتابع الوزير محمد حطاب: “هذه الرياضة تتطلب دعما ومرافقة، ونحن نعمل في هذا الإتجاه”.