محمد حطّاب :”سأكون خير خلف لخير سلف”

أكد الوزير الجديد للشباب والرياضة، محمد حطّاب بأنه سيعمل مافي وسعه ليكون في مُستوى ثقة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وقال خلال عملية تسيلم المهام بينه وبين سلفه، الهادي ولد علي :”إن شاء الله سأكون خير خلف لخير سلف، وأتمنى أن اُوفق لخير البلاد والعباد”.

ليواصل :”سنعمل لنكون في المُستوى المطلوب في جميع القطاعات التابعة لوزارتنا، وسنضع اليد في اليد من أجل ذلك”.

ليُشيد في نهاية المطاف بالهادي ولد علي، آملا أنّ ينجح في مهامه المُستقبلية، ويقوم بعدها بالتوقيع على محضر تسليم المهام.