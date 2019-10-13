محمد حماقي: “أحب الأصوات الجزائرية والفن الجزائري”

أكد الفنان المصري محمد حماقي، في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر، أنه من أشد المعجبين بالفن الجزائري والأصوات الجزائرية.

و نشر حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، تغريدة عبر من خلالها، على سعادته الكبيرة، بانضمام المتسابقة الجزائرية آمال سكاك لفريقه في برنامج “ذا فويس”.

وكتب حماقي: “بحب الأصوات الجزائرية والفن الجزائري.. أمال سكاك صوت رائع ونادر، ومن الأصوات اللي ممكن أحارب عليها”.

وشاركت الجزائرية “آمال سكاك” في الحلقة الثالثة من الموسم الخامس لـ”The Voice “، وأدت أغنية “قالو حبيبك مسافر” للمطربة التونسية الراحلة “ذكرى”.

وأبدعت أمال سكاك، في أداء الأغنية، بشكل مميز للغاية، واستطاعت أن تنال إعجاب المدربين الأربعة.

وحاول أعضاء لجنة التحكيم إقناع المتسابقة لتنضم إليهم، ولكن فاز “حماقي” بأن يضم أمال سكاك لفريقه.