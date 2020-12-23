محمد حميدو يشدد على ضرورة التعاون العربي في قطاع السياحة

اجتمع وزير السياحة، محمد حميدو، اليوم الأربعاء، مع وزراء السياحة العرب، وعدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية.

وجاء هذا الإجتماع، في إطار انعقاد أشغال الدورة العادية الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة التابع لجامعة الدول العربية.

وناقش وزراء السياحة العرب، خلال اللقاء الذي عقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، عددا من القضايا المتعلقة بقطاع السياحة في الدول العربية.

وصبت هذه القضايا عموما، في إطار تعزيز أواصل التعاون السياحي بين الدول العربية وتحيينها مع التحديات الراهنة.

وكذا دعم قطاع السياحة في دولة فلسطين وإنشاء آلية للتعاون العربي الصيني في قطاع السياحة.

بالإضافة إلى تكوين إطارات القطاع السياحي في العالم العربي.

وناقش المتحاضرون عددا من المقترحات المدرجة في جدول الأعمال الخاص بالدورة أهمها اعتماد استراتيجية عربية نموذجية في الأمن السياحي.

وتطرّق الوزير خلال كلمته إلى عدد من المواضيع على غرار التحديات الصحية التي تواجه العالم العربي.

بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي أكد الوزير بأنها لا تقل أهمية عن الجانب الصحي.

وأوصى حميدو، بضرورة بذل المزيد من الجهود وعدم التقصير في دعم التماسك الاجتماعي من خلال الحفاظ على مناصب الشغل.

كما دعا الوزير، إلى توفير محيط مؤسساتي ومالي يساعد على تنمية الاستثمار واسترداد واسترجاع وتعزيز ثقة المستثمرين في الإبقاء على استثماراتهم السياحية.

وأشار حميدو، إلى أهمية تطوير الواقع التكنولوجي في الدول العربية والذي سيساعد دون شك في مجابهة التحديات السابقة.

وشدد الوزير على ضرورة العمل المشترك بين البلدان العربية، واعتماد اساليب حديثة أكثر إبداعا وابتكارا.

كما أكّد حرص الجزائر الدائم على الثبات في مواقفها التي تصب دوما في مبدأ توطيد أسس التعاون العربي.

بالإضافة إلى المشاركة المستمرة في كل البرامج التي تتحدى الصعوبات والأزمات التي يمر بها العالم العربي، من أجل الوصول إلى تنمية سياحية مستدامة ورائدة.