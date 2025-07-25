محمد حنكوش مديرا تقنيا لـ غالي معسكر

أعلنت إدارة نادي غالي معسكر، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن تعيين محمد حنكوش مديرًا تقنيًا رياضيًا للفريق في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكلة الرياضية للنادي العريق.

وجاء هذا القرار في إطار سعي الإدارة لتحسين مستوى الفريق والعمل على استعادة مكانته في المنافسة الوطنية، خاصة بعد تعيين مدرب عمار بلعطوي مدربا جديدا، في خطوة تكشف عن رغبة غالي معسكر في إعادة بناء الفريق على أسس قوية بعد سنوات من التراجع.

ويملك حنكوش خبرة كبيرة في الملاعب الجزائرية، حيث يعتبر من الأسماء المعروفة في عالم التدريب. حيث سبق له قيادة العديد من الأندية الجزائرية مثل شباب بلوزداد ومولودية وهران، وحقق معها نتائج إيجابية.

وتعاقدت إدارة غالي معسكر مع حنكوش لموسم واحد، حيث سيحمل على عاتقه مهمة الإشراف على تطوير الأداء الفني والبدني للاعبين، بالإضافة إلى دعم الفريق الأول في اختيار اللاعبين المناسبين وتوفير بيئة تنافسية تساعد على تطوير الفريق.