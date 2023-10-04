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الرياضة

محمد خزروني منسقا عاما لمولودية الجزائر

بقلم عزيز طالبي
محمد خزروني منسقا عاما لمولودية الجزائر
خزروني
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عينت، اليوم الأربعاء، إدارة مولودية الجزائر محمد خزروني منسقا عاما لدى الفريق بقرار من الرئيس حاج رجم.

وقالت إدارة فريق مولودية الجزائر عبر بيان لها عبر الصفحة الرسمية على تويتر، “اللاعب السابق للمولودية والمنتخب الوطني محمد خزروني يعين رسميا منسقا عاما للفريق الأول للعميد”.

وسبق لخزروني ان تولى عدد من المناصب التابعة للرابطة المحترفة و بعض الأندية الجزائرية.

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