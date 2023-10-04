محمد خزروني منسقا عاما لمولودية الجزائر

عينت، اليوم الأربعاء، إدارة مولودية الجزائر محمد خزروني منسقا عاما لدى الفريق بقرار من الرئيس حاج رجم.

وقالت إدارة فريق مولودية الجزائر عبر بيان لها عبر الصفحة الرسمية على تويتر، “اللاعب السابق للمولودية والمنتخب الوطني محمد خزروني يعين رسميا منسقا عاما للفريق الأول للعميد”.

وسبق لخزروني ان تولى عدد من المناصب التابعة للرابطة المحترفة و بعض الأندية الجزائرية.

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