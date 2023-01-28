محمد خلف :”هذه هي مداخيل وفاق سطيف من صفقة تحويل قندوسي

كشف محمد خلف المكلّف بالإعلام في وفاق سطيف عن تفاصيل انتقال متوسط الميدان أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري اليوم.

وقال محمد خلف في تصريح له موقع “المصري اليوم” النادي الأهلي ىتعاقد بشكل رسمي مع قندوسي و تم الانتهاء من كل الأمور المالية وكما وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر”.

كما أضاف محمد خلف “الأهلي سيدفع لوفاق سطيف مليون دولار مقسمة على قسطين، كل قسط 500 ألف دولار مع نسبة تقدر بـ 15 بالمائة لصالح الوفاق السطافي، مستقبلا في حالة بيع اللاعب من جانب الأهلي”.

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