قناة النهار محمد خليل شرفي: جوزت كاستينغ في “بنت البلاد” وكانت عندي الثقة باه يقبلوني بقلم النهار أونلاين نشر في 04 أفريل 2023 - 00:12 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yr2Y1 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا صب معاشات المتقاعدين مع الزيادات تلقى إستحسان المستفيدين بالنعامة قناة النهار 16 مارس العدد السادس من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 31 مارس طالع هابط: فلاحو خنشلة يعانون ويطالبون بالكهرباء .. تريسيتي نصدرولها لإيطاليا وحنا ماعندناش قناة النهار 16 مارس بلماضي: بونجاح يعرف أن عليه العمل ونحييه على تسجيله هدف الفوز قناة النهار 28 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 03 "أخو البنات قناة النهار 30 مارس شاهد الوزير الأول يودّع الرئيس الأوغندي قناة النهار 14 مارس "أم الخير: "بديت من الإذاعة وبعدها إلتحقت بالمسرح قناة النهار 29 مارس "طالع هابط: الشيخ النوي .. "بعدما كانت تتخبط في الأزمات مولودية وهران تتنفس الصعداء بفضل الرجال قناة النهار 14 مارس الإسراع في وتيرة الأشغال بخصوص ازدواجية الطرقات.. أولويات الساكنة بخنشلة قناة النهار 24 مارس عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني قناة النهار 31 مارس