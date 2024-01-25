محمد دحماني.. الرئيس يفي بوعده للأساتذة الجامعيين

ثمّن المكلف بالإعلام بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور محمد دحماني. بالقرارات التاريخية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. خلال مجلس الوزراء الأخير بعد المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي.

وقال البروفيسور محمد دحماني، إنّ رئيس الجمهورية أوفى بالتزاماته وتعهداته للأساتذة الجامعيين والباحثين. أين وعد بضمان المكانة اللائقة بهم وترتيبهم ضمن أعلى المراتب. وتثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث وتحسين مركزهما وتبوؤ مكانتهم الاجتماعية، بحكم أنهم يشكلون نخبة المجتمع.

ووقف المكلف بالإعلام بالاتحادية الوطنية للتعليم، عند إشادة رئيس الجمهورية بالجهود التي يبذلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور، كمال بدراي، منذ توليه شؤون القطاع، المساعي التي بذلها من خلال التنسيق العالي مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وكذا بالديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها في هذا الإطار .