محمد رغيس في المسلسل التونسي الضخم الفوندو

أعلن الممثل الجزائري محمد رغيس، عن مشاركته في الجزء الثاني من المسلسل التونسي الضخم “الفوندو”.

ونشر الفنان، صورة جمعته مع أبطال العمل، على صفحته على أنستغرام وعلق عليها قائلا: “الفوندو 2”.

ويعتبر المسلسل التونسي “الفوندو”، من أقوى الأعمال الدرامية العربية التي جذبت المشاهدين إليها خلال الموسم الرمضاني الفارط.

وعرف المسلسل نجاحا منقطع النظير، وتصدرت حلقاته التوندونس على اليوتيوب الجزائري، بالتزامن مع عرضها.

وحسب ما تم تداوله، فإن محمد رغيس سيؤدي دورا محوريا ضمن أحداث الجزء الثاني من المسلسل المشوق، والذي عرف نهاية مفتوحة في جزئه الأول.

وبدوره، شوق الفنان التونسي ياسين بن قمرة، أحد أبطال المسلسل، الجمهور، للجزء الثاني منه، حيث نشر صورة له على صفحته بانستغرام وهو يحمل السيناريو.

وعلق بن قمرة على الصورة قائلا: “مشروع ينتهي وآخر يبدأ !! هكذا هي الحياة.. الفوندو 2”.

كما تم عرض مسلسل “الفوندو” على قناة “الحوار التونسية”، خلال موسم رمضان 2021.

والمسلسل من إخراج سوسن القمني وبطولة كل من نضال السعدي وكمال التواتي وياسين بن قمرة وسهير بن عمارة والعديد من النجوم.

كما حل “الفوندو”، محل مسلسل “أولاد مفيدة” والذي عرف نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وتدور أحداث مسلسل “الفوندو” حول شخص يدعي برهان يجسد دوره الفنان نضال السعدي. كما أن هذا الشاب دخل السجن ظلما في شبابه، وبعد عشرين سنة سعى إلى الحقيقة وحاول إثبات برائته في مجتمع قاسٍ وغير متسامح.

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