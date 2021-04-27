محمد رغيس يعلن إعتزاله التمثيل في الجزائر

أعلن الممثل الجزائري محمد رغيس إعتزاله التمثيل في الجزائر عبر فيديو نشره عبر صفحته على الفيسبوك كما طلب الإعتدار من الجزائريين.

وقال محمد رغيس عبر الفيديو أنه “ممثل بسيط أويحاول التمثيل وهذه آخر مرة سيمارس فيها التمثيل في الجزائر”

وواصل الفنان بالإعتدار للجزائريين قائلا:” أسمحولي بزاف ثقلت عليكم في البيوت الجزائرية والتلفزيون.”

كما ترحم على جده الذي قال انه علمه إذا شعر أو كان ثقيلا على بيت أن ينسحب ويهجره بشرف وكبرياء.

وإختتم الممثل “أتمنى لكم حياة سعيدة وصح رمضانكم”.

وشارك الممثل محمد رغيس في مسلسل “الخاوة” في الجزء الثاني كما شارك في مسلسل “يما “.

