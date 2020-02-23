محمد رمضان: لن أغني في مصر بعد الآن!

أعلن النجم المصري، محمد رمضان، أنه لن يغني بعد الآن في مصر، في لقاء له مع التلفزيون المصري، أمس السبت.

وجاء هذا القرار لرمضان، ردا على قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، بمنع مطربي “المهرجانات” من الغناء وإقامة الحفلات.

وقال الفنان: “أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي”.

مضيفا: “لست مطرب مهرجانات، الجمهور اللي فرض عليَّ أكون مغنيًا لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها”.

وشدد رمضان على أنه سيحترم قرار نقابة الموسيقيين، ولن يقيم حفلات في مصر، ولكن سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم.