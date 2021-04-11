محمد رمضان مُتهم بإهانة القضاء وحيازة دولارات مزورة!

يواجه النجم المصري محمد رمضان، ورطة كبيرة، حيث تم إتهامه بإهانة القضاء المصري وحيازة دولارات مزورة.

وجاء ذلك، بعد مقطع الفيديو الذي نشره رمضان وأثار جدلا كبيرا، حيث ظهر بحمام السباحة وهو يرمي الدولارات.

وجاء ذلك، كرد فعل من الفنان، على حكم القضاء بإلزامه بسداد 6 ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

وأصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة بلاغ ضد محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة بتهمة إهانة القضاء.

بالإضافة إلى حيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

وتقدم بالبلاغ، الأستاذ دكتور أحمد مهران، وهو أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية ومحامي بالقضاء العالي.

وتضمن البلاغ اتهاما رئيسيا هو اعتبار مقطع الفيديو بمثابة إهانة للقضاء وأحكامه.

وكان رمضان، قد أثار جدلا كبيرا بعدما نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وظهر الفنان، مستلقيا داخل خوض السباحة، ويلقي بالفلوس دون اكتراث، وكأنه يشير إلى أن مبلغ الغرامة لا يمثل له شيئا.

وشهدت التعليقات هجوما على محمد رمضان، وأكد أغلب متابعوه، أن الاستهتار بالأموال وبعثرتها بهذا الشكل، قد يكون مقدمة لزوال نعمة الله.