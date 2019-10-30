محمد رمضان يتصدر “التوندونس” في 18 دولة بأغنية السلطان

فن وثقافة
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محمد رمضان يتصدر “التوندونس” في 18 دولة بأغنية السلطان
بقلم نادية بن طاهر

تصدرت الأغنية الجديدة للنجم المصري محمد رمضان، “التوندونس” على موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب، في 18 دولة.

وتحمل الأغنية التي طرحها محمد رمضان على طريقة الفيديو كليب، قبل 3 أيام، إسم “السلطان”.

و”السلطان” من إخراج حسام الحسيني، وإنتاج شركة روتانا، وشارك في بطولتها الفنانة العراقية “نور ستارز”.

وتحصلت الأغنية على أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب، بعد 3 أيام من إطلاقها.

وكتب الفنان المصري على صفحته بانستغرام: “الحمد لله كليب السلطان ترند في 18 دولة”.

للتذكير، عرف الديو الغنائي الأخير لمحد رمضان والنجم المغربي سعد لمجرد “أنساي”، نجاحا كبيرا، وحصل على 176 مشاهدة بموقع اليوتيوب في 3 أشهر.


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