محمد رمضان يتعرض لانتقادات كثيرة بعد عرض سيارته الجديدة

تعرض النجم المصري محمد رمضان، لانتقادات كثيرة، بعد عرضه لصورة سيارته الجديدة “الرويس روس”، و صور من حياة البذخ التي يعيشها في دبي.

ولقي الفنان، انتقادات لاذعة من طرف جمهوره وزملاءه الفنانين.

تعليقات كثيرة وصلت رمضان على صفحته الخاصة في الانستغرام، ومعظمهم اجمعوا على عدم مراعات رمضان لشعور جمهوره الذي يعاني الفقر والحرمان والجوع خاصة مع تفاقم انتشار جائحة كورونا.

ومن عادة النجم محمد رمضان مشاركة متابعيه كل جديده، خاصة في عالم السيارات، مثلما حصل مؤخراً حينما اشتري سيارة جديدة، من نوعية رولز رويس.

ونشر الفنان صورة السيارة، وكتب: “أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ، وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز”.

ومن ناحية أخرى يواصل النجم محمد رمضان مغامراته في مدينة دبي، فبعد نشره فيديو يتضمن منافسته لحيوان اللايجر وتغلبه عليه، ظهر في فيديو آخر أثناء زيارته لمجموعة من الحيوانات ما بين ثعبان قام بحمله على أكتافه، وعدد من الحيوانات الأخرى الذى قام بإطعامها من بينها الدب، والنمر والزرافة.

ورغم النجاح الكبير الذي يتمتع به محمد رمضان في المجال الفني، إلا أنه في كل مرة يتلقى انتقادات كبيرة بسبب بعض تصرفاته.