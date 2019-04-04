محمد رمضان يثير عاصفة في مصر لهذا السبب

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، جدلا واسعا بمصر، بعد إحيائه لحفله الغنائي الأخير بعاصمة البلاد “القاهرة”.

حيث ظهر النجم المصري، على المسرح، بملابس، رأى البعض أنها تخالف تقاليد وعادات المجتمع المصري، إذ ظهر الجزء العلوي من جسده عاريا.

مما دفع بالمحامي المصري، سمير صبري، إلى تقديم بلاغ للنائب العام، ضد محمد رمضان، بسبب ظهوره بتلك الملابس.

وعقب الواقعة، أصدرت نقابة الفنانين المصرية، بيانا، أشار إلى أنها ستأخذ في الاعتبار مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية، وعدم مخالفتها للنظام العام، وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونيا”.

وأطلق محمد رمضان في الفترة الأخيرة عددا من الأغنيات المصورة، التي ظهر فيها بملابس مشابهة لتلك التي ظهر بها في الحفل.