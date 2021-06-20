محمد رمضان يرد على سميرة عبد العزيز: هذه الأزمة أسعدتني!

رد النجم المصري محمد رمضان، على تصريحات الفنانة المصرية القديرة سميرة عبد العزيز، التي ادعت فيها أن رمضان أهانها ووصفها بالشحاتة.عقب رفضها القيام بدور أمه في عمل فني.

وخرج رمضان عن صمته، ونشر مقطع فيديو على صفحته بانستغرام قال فيه: “الكلام ده لم يحدث على الاطلاق عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده.وعمري ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي.وأني أكلمها وأقول أجرها كام وشحاتة، أنا عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده.وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي”.

وأوضح رمضان أن هناك جانب أسعده في هذه الأزمة قائلا: “أكتر شيء أسعدني إني من قبل ما أعمل التكذيب ده وجمهوري مصدقش.دي أكتر حاجة أسعدتني جدا”.

وكانت تصريحات الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.بعد قولها إن الفنان محمد رمضان “تطاول عليها بالسب والشتائم”، ووصفها بـ”الشحاتة” على حد تعبيرها. بعد رفضها دور والدته في أحد الأعمال الفنية التي قام ببطولته.وقالت: “فضحني لما رفضت أعمل أمه، وفي ناس شتموني وأنا ما اتكلمتش.لكن هو قلل أدبه وقالي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتي بتاخدي 20 ألف جنيه”.