محمد رمضان يرد على هذه الإتهامات وينشر صورة مروعة لإصابته

كشف النجم المصري محمد رمضان، عن حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أثناء التصوير، عبر صفحته على انستغرام.

ونشر الفنان صورة مروعة كشفت حجم الإصابة التي تعرض لها الفنان، حيث بدى ظهره محروقا.

وعبر رمضان عن حزنه من توجيه الاتهام له في واقعة احتراق الفنان الشاب يوسف عمر، أثناء تصوير إعلان له.

مؤكدا أنه لا يتحمل مسئولية ما حدث، وأصيب مثل زميله، ولا يعرف سبب الهجوم عليه.

وكتب النجم المصري: “هذه إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً”.

وأضاف رمضان: “عمرو أديب فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس”.

وتابع: “ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي”.

وكانت الفنانة لبنى ونس، قد شنت هجوما مباشرا على رمضان بعد تفجير قنبلة أسفل إبنها الفنان الشاب يوسف.

وأكدت الفنانة أن خبير المفرقعات لم يخبر إبنها بوجود قنبلة، ولم يلتزم بالاشتراطات الفنية اللازمة للحفاظ على حياة المشاركين في تصوير الإعلان.

وسبق أن أعلن محمد رمضان عن تعرضه إلى إصابة خطيرة كادت أن تودي بحياته، بعد تعرض موقع التصوير لحريق كبير، بسبب خطأ من خبير متفجرات.

وتردد أن عدد الإصابات داخل موقع التصوير كبير، وبعضهم في حالة حرجة.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، تقدمه ببلاغ رسمي للمطالبة بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المتسبب.

ووقع الحريق أثناء تصوير محمد رمضان لإعلان جديد وليس داخل كواليس مسلسل “موسى” كما روج البعض.