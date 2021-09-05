محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

عاد الفنان المصري محمد رمضان ليثير الجدل بمقطع فيديو “يسخر” فيه من عمرو أديب بعد هجوم هذا الاخير عليه ،كما وجهت لرمضان عدة انتقادات بعد زيارته العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه في “إنستغرام” لحديث للإعلامي عمرو أديب وهو يقول: “هو ليه بيعمل كدة.

هذا وتعددت آراء متابعي الفنان المصري محمد رمضان، حيث وضع البعض تعابير الضحك والسخرية، ودعم البعض رمضان، في حين أن البعض الآخر اعتبر هذه السخرية “عيب”، وانتقد آخرون الفنان على هذا المقطع.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب قد شن هجوما لاذعا على الفنان محمد رمضان بعدما قام الأخير بجلسة تصوير لنفسه فوق أنقاض مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما وأدى بحياة الكثير من الأشخاص بالرابع من أوت العام الماضي.

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