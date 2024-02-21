محمد رمضان يسلم نفسه للأجهزة الأمنية!

سلم الفنان محمد رمضان، صباح اليوم ، نفسه للجهات الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل محاكمته على حكم حبسه عامًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي “cib”.

وذهب رمضان إلى الجهات الأمنية بمحكمة جنوب الجيزة في العاصمة المصرية. قبل القيام بمناظرة المعارضة التي كان أقامها رمضان ضد الحكم الذي صدر ضده.

وكانت محكمة جنح استئناف الشيخ زايد، أصدرت قرارا يفيد بـحبس الفنان محمد رمضان لمدة عام واحد فقط. في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده. واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان محمد رمضان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2021 فيديو. قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أي توضيحات.

وردًّا عليه قال البنك التجاري الدولي في بيان نشره على حسابه في فيسبوك: “البنك لا يقوم بالحجز على حساب أي عميل. أو منعه من التصرف فيه، إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”.