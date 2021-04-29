محمد رمضان يصور مشهدا جديدا في “موسى” بعد مهاجمته لإهانة إسماعيل ياسين

فن وثقافة
  • -
  • 0
محمد رمضان يصور مشهدا جديدا في “موسى” بعد مهاجمته لإهانة إسماعيل ياسين
بقلم نادية بن طاهر

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل موسى، ظهور شبيه الفنان الراحل إسماعيل ياسين من جديد لامتصاص غضب الجمهور.

وأثار ظهور شبيه إسماعيل ياسين سابقا، جدلا كبيرا  قبل أيام، بسبب مشهد اعتبره الجمهور إهانة للفنان الراحل.

وظهر الفنان إسماعيل ياسين بشكل غير لائق في المسلسل، في شكل شخصية بخيلة تستغل شهرتها ولا تدفع ثمن شراء احتياجاتها.

وحاول صناع العمل تهدئة الجو العام من خلال عرض مشهد جديد للفنان.

وأوضح المشهد الجديد، أن الشخصية التي ظهرت ما هي إلا منتحل يستغل اسم إسماعيل ياسين وهيئته في النصب.

وتم تصوير هذا المشهد حصريا، بعد الهجوم الذي شن ضدهم على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامهم بالإساءة إلى أسطورة في التمثيل مثل إسماعيل ياسين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=990296

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com