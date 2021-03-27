محمد رمضان يعلن الحداد على ضحايا الصعيد ويرفض الإحتفال بمسلسله

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، أمس الجمعة، عن دخوله في حداد على ضحايا تصادم قطارين في صعيد مصر.

وتراجع الفنان، عن نشر الإعلان التشويقي الرسمي الأول لمسلسله الجديد “موسى”.

ولم يعلن محمد رمضان الموعد الجديد لنشر الإعلان التشويقي.

فيما أكدت مصادر أن رمضان سيلتزم بقرار الشركة، بإعلان الحداد 3 أيام.

ونشر محمد رمضان، صورة له بالزي الصعيدي من كواليس مسلسله الجديد “موسى” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

وعلق الفنان قائلا: “تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل موسى تضامناً مع ضحايا قطاري سوهاج الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل”.