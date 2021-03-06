محمد رمضان يعود لإثارة الجدل بفيديو من الطائرة

عاد النجم المصري محمد رمضان، لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشره لمقطع فيديو من الطائرة.

وشارك الممثل المصري، مقطع فيديو مع متابعيه على انستغرام، يظهر فيه مع مضيفة أثناء تواجده في طائرته الخاصة.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو مستلقي، بينما كانت المضيفة تجهز له المكان وعلّق قائلا: “المضيفة الحنينة رزق”.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بردود الأفعال السلبية والإيجابية، بعد نشر الفنان لمقطع الفيديو.

واعتبر البعض إن هذا التصرف يعيد إلى الأظهان، قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر، الذي صوّره دون إذنه وتسبب في فصله من عمله.

https://www.instagram.com/p/CL_0jL2BBsc/