محمد رمضان يغضب زملاءه:” فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب”

أثار مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان الجدل من جديد، وانقسم جمهوره بين داعم ومؤيد له، وبين ساخر ومعارض بعدما ظهر رمضان برفقة نمر وعلى أنغام أغنيته الجديدة “على الله”.

ونشر محمد رمضان على صفحاته الشخصية في “فيسبوك” و”إنستغرام”، مقطع فيديو يظهره نصف عاري وهو يصطحب نمر، حيث استخدم أغنية “على الله” التي طرحها مؤخرا في “يوتيوب”، وعلق على مقطع الفيديو قائلا: “فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب..ثقة في الله نجاح..مستمر”.

هذا وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعين رمضان على هذا المقطع، حيث عبر العديد عن دعمهم للفنان المصري، وعلق بعضهم بوضع “القلوب”.

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