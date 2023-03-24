محمد رمضان يقع بمصيدة رامز جلال في حلقة لن تتكرر

وقع النجم المصري محمد رمضان، في مقلب الفنان رامز جلال، في أولى حلقات برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يعرض في رمضان.

وبدأ رامز جلال بتقديم محمد رمضان وقال: “النهاردة حلقة الأخذ بالتار رد الاعتبار. حكايتي معاه بدأت معاه من 10 أعوام قالولي هاته نزقه زقة.. الضيف ضربني في جنبي ومن ساعتها لا عارف أشرب ولا أنام.. هقضي على أسطورة نمبر وان”.

وبعدها وصل محمد رمضان للمطعم مكان المقلب وعندما وصل محمد رمضان قام بإرتداء ملابس تشبه الزي التركي القديم. وركب على الحصان وبدأ الحديث بالتركي.

وأصطحبته المذيعة للمطعم لبدء المقلب، وأجرت معه في البداية حوار وقال خلاله: “عندي 16 سيارة ومعنديش طيارة خاصة”.

ودخل رامز جلال بعدها متخفي في لباس أحد الطهاة الأتراك، ليقتحم المطعم أحد العصابات. ويدخل لغرفة تبدو كأنها غسالة ويبدأون يتقلبون في كافة الاتجاهات.

وعندما عرف رمضان المقلب قام بضربه بالكرسي وقام بعدها الحراس بمنعه من ضربه.

ويستضيف رامز جلال ببرنامجه عدد كبير من الفنانين ومن بينهم، أحمد السقا، إبراهيم نور الدين، إمام عاشور، محمود كهربا، أحمد حاتم، ميلا الزهراني، هنادي مهنا، ياسمين عز، محمد الغيطي، أحمد عبد القادر، غادة إبراهيم.