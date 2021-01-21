محمد رمضان يكشف حقيقة خلافه مع سعد لمجرد

كشف النجم المصري محمد رمضان، لأول مرة، حقيقة خلافه مع سعد لمجرد، بعد أدائهما لأغنية “إنساي“، والنجاح الكبير الذي حققته.

وأكد رمضان، أنه سمع الشائعة ورفض التعليق عليها سابقا حتى لا يتم تداولها بشكل أكبر.

وأعاد الفنان، نشر تصريحات لسعد المجرد على حسابه بانستغرام، وعلق عليها قائلا: “الإشاعات والفتنة لا دين لها”.

وأضاف رمضان: “في زمننا هذا، ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي النجم سعد لمجرد”.

وبدوره، سبق وإن نفى الفنان المغربي، ما تم تداوله عن وجود خلافات بينه وبين رمضان.

وحول فكرة الفيلم الذي أعلن عنه مع محمد رمضان، أكد لمجرد إن الفكرة مازالت قائمة.

وكشف سعد عن إعجابه بما يقدمه محمد رمضان وأشار إلى أنه يحترم فكره وينتظر مسلسلاته كل عام