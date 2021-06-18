محمد رمضان يهاجم الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز ويصفها بـ”المتسولة”

هاجم النجم المصري محمد رمضان، الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، واصفا إياها بالمتسولة. بعد أن رفضها أداء دور والدته في أحد الأعمال الفنية التي قام ببطولته.

وقد اعتذر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التي تعرضت لها من قبل محمد رمضان. وقال في تصريح لموقع اليوم السابع المصري. إنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمون بالاعتذار للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن ما حدث معها.

وشدد على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام. مشيراً إلى أن مجلس إدراة النقابة وجموع الفنان المصريين في انزعاج تام من هذا الخبر. خاصة وأنه يمس رمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت في أحد لقاءاتها الصحفية مؤخراً عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان. بعد رفضها دور والدته في أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته. وقالت “فضحنى لما رفضت أعمل أمه. وقالي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنت بتاخدي 20 ألف جنيه”.