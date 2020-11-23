محمد رمضان يُثير عاصفة من الغضب بسبب “التطبيع”

شنّ مستخدمو مواقع التواصل حملةً لمقاطعة النجم المصري محمد رمضان، بعد نشر صور له مع مغني من الكيان الصهيوني.

وفور انتشار عدة صور ومقطع فيديو لحفل جمعه مع مطرب من الكيان الصهيوني، أحد نجوم تلفزيون الواقع، قرر عدد من جمهور الفنان المصري مقاطعة كل منتوجاته متهمين اياه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

واتهم المغردون محمد رمضان بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، و كتبوا هاشتاغ “قاطعوا محمد رمضان “، كما نشروا تغريدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي:”التطبيع خيانة”.

وفي اتصال مع نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي ، نقل عن رمضان تبريره أنه كان في بلد عربي ولا يعرف المطرب الذي التقط معه الصورة، ولم يسأله عن جنسيته.

ليرد المغردون بفيديو من الحفل على وقع موسيقى أغنية صهيونية شهيرة، ما يؤكد علمه بجنسية الحاضرين.