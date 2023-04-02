محمد رمضان يُحقق إنجازا عالميا بمسلسله الرمضاني

تصدر النجم المصري محمد رمضان الترند الأول على المستوى العالمي من خلال منصة شاهد من خلال مسلسله الرمضاني جعفر العمدة.

وتصدر العمل الترند على المنصة، على الرغم من عدم عرض على منصة شاهد مصر.

وتبرع العمل على عرش الترند الأول عالميا تزامنا مع عرض حلقات مسلسل “جعفر العمدة” نظرا للضجة الكبيرة التي حصل عليها العمل.

وعلق رمضان عبر حسابه الخاص قائلا: “الحمد لله جعفر العمدة رقم واحد على منصة شاهد على مستوى العالم .. بالرغم من عدم عرضه على شاهد مصر ثقة في الله نجاح”

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومي كساي ومنة الفضالي وغيرهم من الممثلين.