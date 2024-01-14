محمد رمضان يُشعل حفل إفتتاح كان كوت ديفوار

شارك الفنان المصري محمد رمضان، في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 الذي أقيم مساء السبت، بملعب الحسن واتارا بـكوت ديفوار.

وأدى محمد رمضان رفقة بعض المطربين الأغنية الرسمية للكان تحت عنوان: “شايفين فى أفريقيا متجمعين”.

وإنطلقت مساء السبت، النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023. والتى تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فيفري المقبل.

ويشارك في هذه المنافسة، 24 منتخبا على رأسها منتخب الجزائر. وتعد هذه النسخة هي الثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا مُقسمة إلى 6 مجموعات، بدلاً من 16 منتخبا.