محمد رمضان يُفجع بوفاة والده

توفي والد الفنان المصري محمد رمضان، فجر اليوم، ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة الجمعة.

وتحدث الفنان المصري محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية سابقة عن والده الراحل، مؤكدًا أنه كان رمزًا للزهد والالتزام. وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا، ولا يشغله في الحياة سوى رضا الله وراحة أسرته.

وقال رمضان في حديثه آنذاك: “أبويا هو كل حاجة، أحن قلب في الدنيا، إحنا ماشيين ببركته. والله العظيم عمري ما شفت له صديق دخل عندنا البيت، أبويا بينام الساعة الثامنة مساءً، ويستيقظ قبل الفجر ليصلي القيام. ثم يقرأ في الجرائد، وبعدها في المصحف لأنه حافظ القرآن الكريم كله”.

وأضاف: “اتعلمت من أبويا الالتزام، مابيشغلش باله بأي حاجة في العالم، وهو مصدر الكوميديا في حياتي وأكتر حد بيضحكني. كوميديا نابعة من الفطرة. وكنت باستغرب إن طموحه الوحيد في الحياة هو إحنا، إننا نكون كويسين وأحسن. قمة طموحه كان إنه يطلع الحج، وبعد ما حج، بقى كل طموحه إحنا وبس”.

وأكد محمد رمضان أن والده كان قدوة في البساطة والرضا، لا يسعى إلى مجد أو شهرة وإنما إلى راحة أبنائه وسعادتهم.

مشيرًا إلى أن أعظم ما تعلمه منه ومن والدته هو أن تكون الأسرة هي كل الحياة.

ومن المقرر تشييع جنازة الراحل عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين. على أن يوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.