محمد رمضان يُهدي حسابه على تيك توك مجانًا!

قرّر الفنان المصري محمد رمضان، التنازل عن حسابه الموثق عبر تيك توك وإهدائه لأحد من متابعيه، في خطوة خارجة عن المألوف.

ووضع هذا القرار الجريء، الملايين في حالة ترقب، من سيكون الأسطورة الجديد الذي سيتحكم في 73 مليون إعجاب و10 ملايين متابع.

وبهذا الإعلان، لم يهدِ رمضان حسابًا فحسب، بل أشعل موجة جدل واسعة، من دون أن يكشف الكثير من التفاصيل.

واكتفى الفنان بكتابة: “قريبًا سيتم إهداء هذا الحساب لواحد من جمهوري.. لأن نجوم تيك توك هم الجمهور، وأنا لا أنافس الجمهور”.