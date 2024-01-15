محمد زكريني: “لا خوف على المنتخب الوطني من التحكيم في “الكان””

طمأن الحكم الدولي الجزائري الأسبق، محمد زكريني، أنصار المنتخب الوطني، بخصوص التحكيم، في نهائيات امم افريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وصرح زكريني، اليوم الإثنين، لموقع “النهار أون لاين”: “الحكم السنغالي عيسى سي، الذي سيدير مباراة منتخبنا الوطني، وأنغولا، يملك تجربة وخبرة، بالإضافة للامكانيات اللازمة”.

كما أضاف: “الحكم عيسى سي، أدار 38 مباراة دولية، وسيدير ثاني مباراة للمنتخب الوطني، بمناسبة ملاقاته منتخب اونغولا”.

وتابع محمد زكريني: “لا خوف على المنتخب الوطني من التحكيم، في “كان” كوت ديفوار، في ظل وجود تقنية “الفار””.