محمد ساعد يجتمع بإطارات الفاف لتحضير وديات الخضر

عقد سكرتير الفاف محمد ساعد، أمس الثلاثاء، اجتماع مع مسؤولي وإطارات الفاف، لتحضير المباريات الودية المقبلة للخضر.

وحضر هذا الإجتماع الذي ترأسه محمد ساعد، العديد من مسؤولي الفاف، على غرار مناجير الخضر أمين لعبدي، والطبيب دامارجي، بالإضافة لإطاراة أخرى.

وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالتحضير لوديتي الخضر، أمام منتخبي موريتانيا، ومالي، والمقررتين شهر جوان المقبل، بملعب “مصطفى تشاكر”.

كما ناقش سكرتير الفاف، محمدة ساعد، كل الاجراءات الواجب اتخاذها لتحضير سفرية المنتب الوطني، إلىى تونس شهر جوان، تحسبا لمواجهة نسور قرطاج، في ثالث مباراة ودية تحضرية.