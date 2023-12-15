قناة النهار محمد سعد الأمين: بعض الأساتذة يتاجرون بالعلم ويتعمدون إعطاء نصف المعلومة بقلم قناة النهار نشر في 15 ديسمبر 2023 - 23:59 الجزائر شارك غرِّد أرسل 8 0 رابط دائم : https://nhar.tv/dLGII اقرأ أيضا مدير عام cnas : كل مستفيد من منحة البطالة له الحق في التأمين وبطاقة الشفاء قناة النهار 29 نوفمبر غليزان: قرى منطقة أولاد سويد ببلدية زمورة .. غياب تام للتنمية قناة النهار 05 ديسمبر بدافع كسب المشاهدات .. هكذا تم إستغلال خالتي باية والنهار تكشف الحقيقة قناة النهار 04 ديسمبر بكيس: "شكون لي عندو الكوراج يقول لباباه وياماه نحبك" قناة النهار 06 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي يوضح حول قضية الفندق والملعب بعين البنيان في العاصمة قناة النهار 03 ديسمبر مؤثر جدا ..عصـ.ـابة تسـ.ـرق ماشية كانت رزق عائلة بتيارت.." يطمعو في المرضى" قناة النهار 07 ديسمبر شفيق باهو: هاد زوج الفنانات قدامك يتحباو و في الظهر يتكلاشاو قناة النهار 29 نوفمبر الحاج في موقف طريف .. 504 نبيعها 25 ويعاونوني نجيب سيارة جديدة ولا نعاود الزواج بيها قناة النهار 02 ديسمبر التحايل للإستفادة من العطل المرضية..تصرفات تهدد منظومة الضمان الإجتماعي قناة النهار 07 ديسمبر طالع هابط: بعد صرخة مواطن عبر مواقع التواصل الإجتماعي والي البويرة يتحرك لتفقد الأوضاع قناة النهار 05 ديسمبر