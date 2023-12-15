قناة النهار محمد سعد الأمين يحرج الأستاذ ناصري.. “من فضلك تكلم باللغة العربية” بقلم قناة النهار نشر في 16 ديسمبر 2023 - 00:01 الجزائر شارك غرِّد أرسل 17 0 رابط دائم : https://nhar.tv/YkXhS اقرأ أيضا العاصمة: عمارات مهترئة وآيلة للسقوط تهدد قاطنيها بعين البنيان قناة النهار 13 ديسمبر مجتمع: محفوظ .. ميكانيكي يوفر الجهد والتنقل على المواطنين لإصلاح سياراتهم قناة النهار 04 ديسمبر شاهد ماقاله فنانون وأصدقاء الراحل" محمد بوسماحة ".." كان وليد فاميلية" قناة النهار 02 ديسمبر المدير التنفيذي لمجمع ستيلانتيس يكشف:" علامة جديدة ستدخل السوق الجزائرية" قناة النهار 14 ديسمبر مواطن : "خطرا لقيت صاك في رويسو معمّر ذهب ردّيتو لمولاتو" قناة النهار 08 ديسمبر سكن: بعد فتح صيغة عدل .. هذه شروط الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار قناة النهار 28 نوفمبر شوفو حكايتي: بعد أن تخلى عنه إخوته وزوجته..معاق يعيش في محطة الحافلات يطلب سكن يؤويه قناة النهار 03 ديسمبر خليها على ربي: صدمة كبيرة زهرة تكشف.. عرفتوا 20 يوم فالبحر و هذا ما وقع بيننا !! قناة النهار 07 ديسمبر بلا زعاف مع أ.دكتور نور الدين بكيس / محنة المجانين في الجزائر قناة النهار 06 ديسمبر مجتمع: مواقف الحافلات .. مواطنون يعانون في فصل الشتاء قناة النهار 09 ديسمبر